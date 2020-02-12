Транспорт 1 час назад

Сотрудники "Киевпастранса" готовы бастовать из-за долгов по зарплате

Руководство предприятия уверяет, что проблема надуманная, а долгов и задержек в выплатах — нет

Сотрудники "Киевпастранса" готовы бастовать из-за долгов по зарплате Сотрудники "Киевпастранса" готовы бастовать из-за долгов по зарплате

В Киеве водители коммунального предприятия "Киевпастранс" готовятся к масштабным забастовкам из-за постоянной задержки зарплаты и неудовлетворительных условий работы. Об этом стало известно из сюжета программы "Свидетель" на телеканале НТН.

Работники троллейбусного депо №2 на улице Довженко, 7, что возле метро "Шулявская" рассказали, что деньги им выдают с опозданием и частями. И самой зарплаты не хватает буквально на еду.

"Дали за декабрь — занес за коммунальные, вот за январь не дают ничего. Дадут четыре тысячи — унесу за коммунальные", — рассказал водитель троллейбуса Владимир Коцюба. Кроме того, отдельные сотрудники жалуются, что им грозят увольнением за постоянные жалобы на условия работы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Одна из кондукторов троллейбусного маршрута №7 рассказала корреспонденту Delo.ua, что задержки зарплаты длятся уже несколько месяцев. "Да я за январь только недавно получила 2 тысячи! Работая 40 лет на предприятии такого беспредела не было. Был вот не так давно проезд по 2 гривни, так задержек не было, а как повысили — так понеслась! Занимаются непонятно чем, то дизайн талончиков меняют, то дурацкие акции устраивают, а мы сидим и смотрим. Когда же это издевательство прекратится?", — сетует сотрудница КП "Киевпастранс". 

Читайте также:
Городская электричка в Киеве на грани коллапса: в этом винят грипп, вандалов и КГГА

В "Киевпастрансе" все отрицают. По словам руководства зарплата выплачена вовремя и весь конфликт высосан из пальца. "Уверен, что эта ситуация полностью надуманная, все зарплаты выплачены вовремя", — заявил Сергей Литвинов, и.о. директора по транспорту КП "Киевпастранс". 

Как известно, "Киепастранс" планирует сократить 1100 кондукторов в связи с переходом на электронный билет, который заработает с 1 апреля.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Офис Генерального прокурора проводит обыски в "Метрострое" и в Укргазбанке
Офис Генерального прокурора проводит обыски в "Метрострое" и в Укргазбанке
В Киеве предлагают переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр"
В Киеве предлагают переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр"
Убийство сына депутата Киевоблсовета: Соболев заявил о подготовке нового покушения (ВИДЕО)
Убийство сына депутата Киевоблсовета: Соболев заявил о подготовке нового покушения (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Уход Богдана: что происходит в офисе Зеленского и чего ждать от его нового главы Ермака

  2. Нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому

  3. В Украине запустили сервис, который перечисляет деньги за безопасное вождение

  4. В столице Ирака во второй раз за 100 лет выпал снег (ВИДЕО)

  5. Коронавирус получил официальное название

Загрузка...