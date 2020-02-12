Сотрудники "Киевпастранса" готовы бастовать из-за долгов по зарплате

В Киеве водители коммунального предприятия "Киевпастранс" готовятся к масштабным забастовкам из-за постоянной задержки зарплаты и неудовлетворительных условий работы. Об этом стало известно из сюжета программы "Свидетель" на телеканале НТН.

Работники троллейбусного депо №2 на улице Довженко, 7, что возле метро "Шулявская" рассказали, что деньги им выдают с опозданием и частями. И самой зарплаты не хватает буквально на еду.

"Дали за декабрь — занес за коммунальные, вот за январь не дают ничего. Дадут четыре тысячи — унесу за коммунальные", — рассказал водитель троллейбуса Владимир Коцюба. Кроме того, отдельные сотрудники жалуются, что им грозят увольнением за постоянные жалобы на условия работы.

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Одна из кондукторов троллейбусного маршрута №7 рассказала корреспонденту Delo.ua, что задержки зарплаты длятся уже несколько месяцев. "Да я за январь только недавно получила 2 тысячи! Работая 40 лет на предприятии такого беспредела не было. Был вот не так давно проезд по 2 гривни, так задержек не было, а как повысили — так понеслась! Занимаются непонятно чем, то дизайн талончиков меняют, то дурацкие акции устраивают, а мы сидим и смотрим. Когда же это издевательство прекратится?", — сетует сотрудница КП "Киевпастранс".

В "Киевпастрансе" все отрицают. По словам руководства зарплата выплачена вовремя и весь конфликт высосан из пальца. "Уверен, что эта ситуация полностью надуманная, все зарплаты выплачены вовремя", — заявил Сергей Литвинов, и.о. директора по транспорту КП "Киевпастранс".

Как известно, "Киепастранс" планирует сократить 1100 кондукторов в связи с переходом на электронный билет, который заработает с 1 апреля.