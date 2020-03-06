В Киеве 75% муниципальных автобусов изношены: КГГА закупит 200 новых в лизинг

Киевские власти запланировали радикально обновить изношенный городской автопарк муниципальных автобусов. Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

В четверг, 5 марта, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития поддержала соответствующий проект решения "О разрешении коммунальному предприятию "Киевпастранс" на приобретение автобусов на условиях лизинга".

Сейчас износ автобусного парка "Киевпастранса" составляет 75%. Согласно Стратегии развития Киева, эта цифра не должна превышать 25%. За период 2018-2019 годов было приобретено лишь 9 автобусов большой и особо большой вместимости.

"Поэтому сегодня мы говорим о дополнительных 200 единиц. Стоимость лизинга — 50,7 миллионов евро. За эти средства Киев приобретет современные автобусы. Салоны и кабины будут оборудованы кондиционерами, соответствие экологическим стандартам не ниже EURO-5", — отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

Всего столичные власти намереваются закупить 120 автобусов, длиной не менее 12 метров, и еще 80 — длиной 18,5 метра. Срок лизинга — 36 месяцев с даты подписания первого акта приема-передачи, но не позднее 31 декабря 2023 года.

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Отметим, ежедневно на дороги столицы выходят 358 автобусов "Киевпастранса".

Напомним, всего на балансе у "Киевпастранса" 779 автобусов. В то же время коммунальное предприятие является крупнейшим перевозчиком пассажиров в маршрутных такси. У "Киевпастранса" 181 маршрутный автобус и 56 автобусов средней вместимости.