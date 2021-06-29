Политика 40 минут назад

Кипр с июля будет пускать украинцев, привитых вакциной Pfizer или AstraZeneca

Привившиеся препаратом от Sinovac по-прежнему должны будут отсидеть в карантине

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кипр с 1 июля освободит от обязательства предъявления лабораторного теста на коронавирус и самоизоляции после прибытия на остров лиц из Украины, если они прошли курс вакцинации против Covid-19.

Как сообщает посольство Кипра в Украине, нововведение касается прибывающих из Украины вне зависимости от их гражданства. Они должны будут предъявить действительный сертификат о вакцинации, выданный Украиной.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Кипр при этом признает вакцинацию либо одной из вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), либо российской вакциной "Спутник V", либо препаратом китайской компании Sinopharm.

Отметим в то же время, что в Украине не производится вакцинация препаратами компаний Moderna и Sinopharm, а использование "Спутника V" запрещено законодательно.

Читайте также:
В Турции требуют от туристов справку о перенесенном COVID-19. Вот что о ней известно

При этом, по данным Министерства здравоохранения, по итогам 28 июня в Украине было использовано 510,3 тысячи доз вакцины Comirnaty от Pfizer, 358 тысяч доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства и 0,4 тысячи доз вакцины Janssen.

Помимо этого, Украина израсходовала 487,2 тысячи доз вакцины CoviShield, являющейся индийским аналогом AstraZeneca, но не признающийся ее копией Евросоюзом, а также 556,6 тысячи доз вакцины китайской компании Sinovac, не одобренной на Кипре.

В то же время две прививки получили пока лишь 589,4 тысячи украинцев (1,56% населения), однако разбивку этого количества по конкретным вакцинам Минздрав не дает, что затрудняет оценку числа лиц, которые с июля получат право въезжать на Кипр без ограничений.

Напомним также, что в июне правительство Греции разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине начинают вакцинировать от коронавируса бизнес: колоть будут Pfizer
В Украине начинают вакцинировать от коронавируса бизнес: колоть будут Pfizer
Китай угрожал Украине остановить поставки вакцин от коронавируса — СМИ
Китай угрожал Украине остановить поставки вакцин от коронавируса — СМИ
ЕС не признает Covishield копией AstraZeneca. Въезд по COVID-сертификатам невозможен
ЕС не признает Covishield копией AstraZeneca. Въезд по COVID-сертификатам невозможен
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Крах в истории: Кийосаки призывает покупать биткойн

  3. В Лондоне на станции метро прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Торговля, бары и IT — какую работу стремятся найти украинские студенты

  5. Лишение пенсий, тренинги и компенсации: что заложил Зеленский в стратегию судебной реформы

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...