Кипр с июля будет пускать украинцев, привитых вакциной Pfizer или AstraZeneca

Кипр с 1 июля освободит от обязательства предъявления лабораторного теста на коронавирус и самоизоляции после прибытия на остров лиц из Украины, если они прошли курс вакцинации против Covid-19.

Как сообщает посольство Кипра в Украине, нововведение касается прибывающих из Украины вне зависимости от их гражданства. Они должны будут предъявить действительный сертификат о вакцинации, выданный Украиной.

Кипр при этом признает вакцинацию либо одной из вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), либо российской вакциной "Спутник V", либо препаратом китайской компании Sinopharm.

Отметим в то же время, что в Украине не производится вакцинация препаратами компаний Moderna и Sinopharm, а использование "Спутника V" запрещено законодательно.

При этом, по данным Министерства здравоохранения, по итогам 28 июня в Украине было использовано 510,3 тысячи доз вакцины Comirnaty от Pfizer, 358 тысяч доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства и 0,4 тысячи доз вакцины Janssen.

Помимо этого, Украина израсходовала 487,2 тысячи доз вакцины CoviShield, являющейся индийским аналогом AstraZeneca, но не признающийся ее копией Евросоюзом, а также 556,6 тысячи доз вакцины китайской компании Sinovac, не одобренной на Кипре.

В то же время две прививки получили пока лишь 589,4 тысячи украинцев (1,56% населения), однако разбивку этого количества по конкретным вакцинам Минздрав не дает, что затрудняет оценку числа лиц, которые с июля получат право въезжать на Кипр без ограничений.

Напомним также, что в июне правительство Греции разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста.