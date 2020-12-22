  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 20 минут назад

Коронавирус впервые найден в Антарктиде

Весь персонал чилийской станции заразился коронавирусом и был эвакуирован

Фото: Twitter/AntarcticReport Фото: Twitter/AntarcticReport
Фото: Twitter/AntarcticReport

Вооруженные силы Чили сообщили о вспышке коронавирусной инфекции на исследовательской базе имени генерала Бернардо О'Хиггинса Рикельме в Антарктиде.

Как передает La Tercera, заразился весь персонал станции — 26 военнослужащих, а также 10 гражданских лиц из подрядной компании, выполнявшей на антарктической базе плановые ремонтные работы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Персонал освободили от службы, эвакуировали и изолировали, а саму станцию продезинфицировали. Инфицированные находятся под постоянным наблюдением. По данным военных, каких-либо осложнений, связанных с болезнью, у них не наблюдается.

Читайте также:
В Антарктиду отправили контейнеры для украинской полярной станции

17 декабря ВМС Чили сообщили, что среди 208 членов экипажа военного десантного корабля Sargento Aldea были выявлены трое заболевших Covid-19. Перед этим корабль как раз посещал базу "Бернардо О'Хиггинс Рикельме" с 27 ноября по 10 декабря.

До сих пор Антарктида оставалась единственным континентом без выявленных случаев заражения коронавирусом. Постоянного населения там нет, однако по континенту разбросано несколько десятков исследовательских станций различных стран.

Напомним, что на украинской станции имени Академика Вернадского в этом году произошло самоубийство.

Отметим также, что последний опрос показал, что украинцы разделились в своем мнении относительно завершения в 2021 году пандемии Covid-19, пришедшей в Украину весной, примерно поровну.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина пока не закрывает авиасообщение с Великобританией — Мининфраструктуры
Украина пока не закрывает авиасообщение с Великобританией — Мининфраструктуры
Украина допускает вакцинацию в ОРДЛО через международные организации
Украина допускает вакцинацию в ОРДЛО через международные организации
В Украине антибиотики будут продавать по электронным рецептам — Минздрав
В Украине антибиотики будут продавать по электронным рецептам — Минздрав
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Связали жену и ребенка: неизвестные напали на дом мэра Броваров, ограбив и избив его

  3. Михаил Шелемба: "Отказываться от бренда Volia мы не будем, мы хотим сделать его сильнее"

  4. Во Львове пытались создать параллельную мэрию — полиция

  5. Украина поставит воду в Крым лишь в случае гуманитарной катастрофы — Резников

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...