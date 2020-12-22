Коронавирус впервые найден в Антарктиде

Вооруженные силы Чили сообщили о вспышке коронавирусной инфекции на исследовательской базе имени генерала Бернардо О'Хиггинса Рикельме в Антарктиде.

Как передает La Tercera, заразился весь персонал станции — 26 военнослужащих, а также 10 гражданских лиц из подрядной компании, выполнявшей на антарктической базе плановые ремонтные работы.

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Персонал освободили от службы, эвакуировали и изолировали, а саму станцию продезинфицировали. Инфицированные находятся под постоянным наблюдением. По данным военных, каких-либо осложнений, связанных с болезнью, у них не наблюдается.

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17 декабря ВМС Чили сообщили, что среди 208 членов экипажа военного десантного корабля Sargento Aldea были выявлены трое заболевших Covid-19. Перед этим корабль как раз посещал базу "Бернардо О'Хиггинс Рикельме" с 27 ноября по 10 декабря.

До сих пор Антарктида оставалась единственным континентом без выявленных случаев заражения коронавирусом. Постоянного населения там нет, однако по континенту разбросано несколько десятков исследовательских станций различных стран.

Напомним, что на украинской станции имени Академика Вернадского в этом году произошло самоубийство.

Отметим также, что последний опрос показал, что украинцы разделились в своем мнении относительно завершения в 2021 году пандемии Covid-19, пришедшей в Украину весной, примерно поровну.