Общество 7 минут назад

В Антарктиду отправили контейнеры для украинской полярной станции

Контейнеры должны быть доставлены в порт Пунта-Аренас (Чили) в начале 2021 года, а после этого будут отправлены на станцию "Академик Вернадский"

Фото: Facebook/ Національний антарктичний науковий центр Фото: Facebook/ Національний антарктичний науковий центр
Фото: Facebook/ Національний антарктичний науковий центр

6 ноября 2020 года из Одесского порта на борту судна были отправлены два контейнера с материалами для строительных работ на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Как сообщает ЦТС, промышленно-строительная группа "Ковальськая" отправила в Антарктиду контейнеры с 40 тоннами ингредиентов бетонной смеси (песка, щебня, цемента, специальных химических добавок).

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По информации издания, из бетонной смеси на украинской полярной станции создадут сверхстойкий фундамент, который должен будет выдерживать антарктические климатические условия.

Уточняется, что контейнеры должны быть доставлены в порт Пунта-Аренас (Чили) в начале 2021 года, а после этого будут отправлены на станцию "Академик Вернадский".

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Напомним, в начале мая на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Емельянович.

Как отмечает  "Левый берег", 25-я экспедиция добиралась до станции больше месяца

Отмечается, что это первая смерть на станции "Академик Вернадский" за весь украинский период. За время британских экспедиций там было пять смертей.

Напомним, в сентябре 2019 года участники 24-й украинской антарктической экспедиции нашли в окрестностях станции "Академик Вернадский" ледниковую пещеру, которая имеет несколько озер и реку.

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