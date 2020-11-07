В Антарктиду отправили контейнеры для украинской полярной станции

6 ноября 2020 года из Одесского порта на борту судна были отправлены два контейнера с материалами для строительных работ на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Как сообщает ЦТС, промышленно-строительная группа "Ковальськая" отправила в Антарктиду контейнеры с 40 тоннами ингредиентов бетонной смеси (песка, щебня, цемента, специальных химических добавок).

По информации издания, из бетонной смеси на украинской полярной станции создадут сверхстойкий фундамент, который должен будет выдерживать антарктические климатические условия.

Уточняется, что контейнеры должны быть доставлены в порт Пунта-Аренас (Чили) в начале 2021 года, а после этого будут отправлены на станцию "Академик Вернадский".

Напомним, в начале мая на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Емельянович.

Как отмечает "Левый берег", 25-я экспедиция добиралась до станции больше месяца.

Отмечается, что это первая смерть на станции "Академик Вернадский" за весь украинский период. За время британских экспедиций там было пять смертей.

Напомним, в сентябре 2019 года участники 24-й украинской антарктической экспедиции нашли в окрестностях станции "Академик Вернадский" ледниковую пещеру, которая имеет несколько озер и реку.