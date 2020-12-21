Украинцы разделились пополам во мнении о завершении пандемии Covid-19 в 2021 году — опрос

46% украинцев не ожидают окончания пандемии коронавирусной болезни в 2021 году, в то время как 45% полагают, что это все же произойдет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В частности, твердо уверены в этом лишь 7%, а 38% считают, что это произойдет "скорее всего". В отрицательном же ответе уверены 18% опрошенных, а не уверены — 28%.

При этом лишь 15% респондентов ожидают от будущего года укрепления гривни, хотя 75% считают или склонны считать, что этого не произойдет.

В установлении мира на Донбассе в 2021 году уверены лишь 2% украинцев, еще 18% склоняются к этому. В то же врем 41% думает, что это вряд ли произойдет, а 28% в этом даже уверены.

В том, что в стране в следующем году не уменьшится коррупция и не будут наказаны коррупционеры, уверено большинство опрошенных — 52%, еще 33% считает, что "так будет" скорее всего. В обратном уверен лишь 1% украинцев. Подобная картина наблюдается и в ожиданиях снижения уровня преступности.

Самым оптимистичным в вопросе уровня коррупции в стране оказался электорат "Слуги народа": 21% считает, что он скорее уменьшится, 73% — наоборот. Среди сторонников "Европейской солидарности" такие мнения соответственно у 5% и 94% опрошенных.

При этом досрочные выборы президента в 2021 году верят 25%, не верят 54%, во внеочередные выборы Верховной Рады — 31% и 45% соответственно. В то же время максимально близко разделилось и мнение украинцев о смене правительства в 2021 году: 39% думаю, что это произойдет, 40% — что нет.

Опрос проведен с 5 до 13 декабря во всех подконтрольных Украине регионах методом личного интервью с 2004 респондентами, проживающими в 131 населенном пункте. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что эпидемия Covid-19 в Украине пойдет на спад с апреля.