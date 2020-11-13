Политика 40 минут назад

Кравчук сказал, что нужно сделать Украине для проведения выборов в ОРДЛО в марте-2021

Кравчук также назвал предпосылку для встречи Зеленского и Путина

Леонид Кравчук. Фото: leonid-kravchuk.com.ua Леонид Кравчук. Фото: leonid-kravchuk.com.ua
Леонид Кравчук. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе 31 марта 2021 года украинская сторона должна принять несколько законов.

При этом к таким выборам не нужно готовиться с чистого листа,  заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в интервью tsn.ua.

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По его словам, для соблюдения сроков Верховная Рада должна в январе принять закон об особенностях выборов в ОРДЛО.

"Только приняли закон, уже можно готовиться к выборам — февраль, март и часть января. Времени хватает. И это не сегодня готовится. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимается закон, готовятся выборы", — отметил Кравчук.

Он добавил, что до выборов Рада должна принять законы о демилитаризации и амнистии.

Кроме того, Кравчук считает, что Российская Федерация находится не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия. Он также уверен, что настало время, чтобы Москва захотела урегулировать конфликт на Донбассе.

По его словам, предложенный "План совместных действий" по Донбассу открывает путь, чтобы встреча "нормандской четверки" прошла еще в этом году.

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"Захочет ли она (Россия) в данном случае поддержать эту идеологию? Я думаю, что время пришло захотеть. Потому что, будем говорить откровенно, не такое уж блестящее положение у России сегодня, чтобы диктовать многим, в том числе Украине, какие-либо условия, и не идти на любые уступки", — отметил Кравчук.

Он также добавил, что избранный президент США Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами среди горячих точек дважды назвал Украину.

"Думаю, это хороший знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что в данном случае это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой. Этого нельзя допустить", — добавил Кравчук.

К тому же, экс-глава государства назвал "План совместных действий" по Донбассу предпосылкой для встречи президентов Украины и России.

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"Я сказал, что это ("План совместных действий"), является, среди прочего, предпосылкой. А сам план имеет более широкую задачу — обеспечение достижения мира на Донбассе. Это глобальная задача для нас", — пояснил Кравчук.

По его словам, для решения этой задачи необходима встреча "нормандской четверки" в Берлине.

Он также отметил, что на видеоконференции политических советников 13 ноября станет понятно, пройдет ли саммит в 2020 году.

Ранее Кравчук заявлял, что власти Украины предлагают полностью прекратить конфликт на Донбассе и демилитаризировать ОРДЛО в начале 2021 года.

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