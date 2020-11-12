Происшествия 1 час назад

Сейчас на Донбассе находится более 2000 кадровых военных России — МИД

А также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России

Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

На Донбассе общее управление оккупационными вооруженными формированиями осуществляют более 2 000 военнослужащих вооруженных сил России.

Таким образом, Москва нарушает принципы ОБСЕ, сообщила иностранным дипломатам делегация Украины в ОБСЕ, передает "Укринформ".

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Согласно имеющейся информации, на данный момент во временно оккупированных районах Донбасса, в подразделениях тыла и боевого обеспечения, в качестве военных советников и инструкторов находятся 2 100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России.

Указано, что РФ продолжает активно обеспечивать свои силы на Донбассе вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы.

Таким образом, Россия нарушает основные принципы ОБСЕ, закрепленные в заключительном Хельсинкском акте, в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Украинские дипломаты призвали СММ ОБСЕ изучить эти факты и дать им свою объективную оценку.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что ОБСЕ подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.

До этого Украина представила 5 главных пунктов "плана действий по Донбассу", который в том числе предполагает роспуск так называемых "республик".

Напомним, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первым замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников считает не подконтрольные Украине районы Донбасса "ментально больными" и выступает за их "излечение".

В конце октября Резников заявил, что в результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек, а из-за агрессивных действий России против Украины пострадали минимум 9,5 млн украинцев.

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