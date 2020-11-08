Кравчук считает невозможным выполнить Минские соглашения в очередности 2015 года

Украина не может выполнить те пункты Минских соглашений, которые были утверждены в 2015 году.

Необходимо пересмотреть их последовательность, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью российскому государственному информагентству ТАСС.

По его словам, за 6 лет многое изменилось на Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели.

Кравчук также отметил, что это признают и другие переговорщики.

"В нашем плане по Донбассу я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", — подчеркнул он.

Экс-президент Украины также отметил, что главным препятствием стал вопрос восстановления контроля на границе с Россией.

По его словам и в соответствии с планом по Донбассу, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.

Напомним, разработанный Украиной план урегулирования на Донбассе будет предусматривать самороспуск так называемых "ДНР" и "ЛНР".

При этом в Кремле уже отреагировали на анонсированный Украиной план для Донбасса. У главы РФ Владимира Путина считают, что некоторые пункты этого плана противоречат Минским договоренностям.