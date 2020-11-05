Политика 1 час назад

"Расходится с Минскими соглашениями": в Кремле отреагировали на план по замирению Донбасса

Песков также заявил, что ему не известно, передавался ли план российской стороне

Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля
Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечает, что предложение Украины о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы расходится с Минскими договоренностями. Как передает ТАСС, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов 5 ноября.

"Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности зафиксированных в минских договоренностях. То, что вы упомянули, говорит об определенных расхождениях с Минским комплексом мер", — сказал он.

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В то же время он заявил, что не обладает информацией о том, был ли этот план передан российской стороне.

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Песков также подчеркнул, что РФ считает бессмысленным проведение новой встречи "нормандской четверки" без выполнения прежних договоренностей, в том числе достигнутых в рамках саммита в Париже.

"Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определенного результата. Ррезультат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительств", — подчеркнул он позицию Кремля.

Напомним, накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что власти Украины предлагают полностью прекратить конфликт на Донбассе и демилитаризировать ОРДЛО в начале 2021 года.

Предполагается, что 5 ноября этот план направят спецпредставителю действующего главы ОБСЕ Хайди Грау.

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