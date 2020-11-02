Политика 1 час назад

Вице-премьер по реинтеграции выступил за "излечение ментально больного" Донбасса

Главный реинтегратор Донбасса считает недопустимым его возвращение в отсутствии понимания, что с ним делать

Алексей Резников. Фото: МинВОТ Алексей Резников. Фото: МинВОТ
Алексей Резников. Фото: МинВОТ

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первым замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников считает не подконтрольные Украине районы Донбасса "ментально больными" и выступает за их "излечение". Об этом он сказал в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на 5 канале.

"Нам главное — не взять его обратно, как онкоопухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации. Или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма", — заявил он.

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При этом вице-премьер выразил уверенность, что России эти территории Донбасса не нужны.

"Ни ментально, ни экономически. Никак оно им не надо. И как от него избавиться, им тоже надо найти ответ на этот вопрос", — подчеркнул министр.

Напомним, в конце октября Резников заявил, что в результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек, а из-за агрессивных действий России против Украины пострадали минимум 9,5 млн украинцев.

Летом Резников заявлял, что "безопасная" реинтеграция Донбасса займет 25 лет, и Украине нужно быть к этому готовой.

Отметим также, что, по данным ООН, конфликт на востоке Украины повлиял на психическое здоровье около 2 млн человек.

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