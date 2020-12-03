Криптовалюту Libra переименовали в Diem: хотят дистанцироваться от Facebook

Криптовалюта Libra получила новое название — Diem с целью продемонстрировать "организационную независимость" проекта на пути получения одобрений от контролирующих органов.

Об этом сообщает The Verge.

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Указано, что первоначально проект получил широкую поддержку отчасти потому, что он появился из Facebook, но теперь эта привязка уже рассматривается как обуза.

Теперь же независимая организация, которая управляет проектом, Libra Association, будет известна как Diem Association, а ее валюта получит название Diem Dollar.

"Проект Diem предоставит простую платформу для развития финтех-инноваций и позволит потребителям и компаниям проводить мгновенные, недорогие и надежные транзакции", — заявил в пресс-релизе генеральный директор Diem Association Стюарт Леви.

Как отмечается, проект значительно сократился в масштабах с момента его первого анонса. В 2019 году основные партнеры по запуску отказались от поддержки проекта из-за его неоднозначного характера и нормативных препятствий. На слушаниях в Конгрессе в прошлом году представители Палаты представителей выразили серьезное недоверие к Facebook.

Новые данные также свидетельствуют, что проект будет запущен в гораздо более ограниченной форме. По данным Financial Times, криптовалюта может дебютировать как единая монета, обеспеченная долларом. Ее первоначальный запуск может состояться уже в январе 2021 года.

Изначально Libra задумывалась как одна монета, привязанная к нескольким валютам для обеспечения стабильности. Позже предполагалось, что это будет несколько отдельных монет, каждая из которых будет обеспечена собственной валютой. Эти монеты будут "дополнением, а не заменой национальной валюты", писала организация в апреле.

Известно, что Facebook изначально позиционировала Libra как обычную криптовалюту, которую можно было бы использовать в качестве средства платежа — потратить онлайн или офлайн, как и традиционный доллар. Она должна была сделать цифровые переводы быстрее и проще, чем доступно сегодня, а компании, такие как Facebook, могли бы предлагать финансовые услуги в данном направлении.

Facebook также объявила о планах создания цифрового кошелька под названием Calibra, который мог бы предлагать все эти услуги. С тех пор приложение кошелька было переименовано в Novi ("новый путь"), а дочерняя компания Facebook, занимающаяся развитием цифрового кошелька, получила название Novi Financial.

Напомним, стоимость биткоина (Bitcoin) 30 ноября 2020 года превысила $19 686, что стало самым большим в истории.