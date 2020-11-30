Финансы 50 минут назад

Bitcoin побил рекорд стоимости

Ранее максимальная стоимость биткоина фиксировалась почти три года назад

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Стоимость главной криптовалюты Bitcoin в понедельник, 30 ноября, превысила 19 686 долларов, что стало самым большим в истории. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса CoinGecko.

Предыдущее максимальное значение этот агрегатор криптовалютных данных зафиксировал 16 декабря 2017 года — 19 665,39 доллара.

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На фоне роста курса биткоина его рыночная капитализация достигла 364,68 млрд долларов. За последние сутки стоимость этой валюты выросла сразу на 8,5%, за неделю — на 6,8%.

В свою очередь, по данным CoinDesk, биткоин 30 ноября успел достигнуть цены в 19 786,24 доллара, превысив предыдущий максимум, по его же версии, на 3 доллара.

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Bitcoin — самая популярная криптовалюта в мире, имеющая наибольшую долю всего рынка. Биткоин был первой криптовалютой, представленной ​​публично, и, соответственно, имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

Отметим, что вместе с наблюдающимся ростом стоимости рекордных показателей достигает и доход майнеров.

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