Доход майнеров биткойна достиг годового максимума

За 18 ноября суточный доход майнеров составил $21,19 млн, что является рекордным показателем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные портала Blockchain.com, передает издание ForkLog.

По информации аналитиков компании Glassnodе, показатель вернулся на наблюдаемые до халвинга (уменьшение в два раза размера вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн — Delo.ua) уровни.

Согласно их данным, 18 ноября доход майнеров достиг рекордных $20,48 млн.

Ранее выручка майнеров обвалилась после сокращения вдвое вознаграждения за блок, которое произошло 10 мая. Одновременно резко снизился хешрейт.

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Вычислительные мощности сети биткойна начали восстанавливаться в июне, и в октябре достигли исторического максимума. В конце месяца произошло очередное падение, которое аналитики связали с окончанием сезона дождей в китайской провинции Сычуань.

Рост доходов майнеров в ноябре произошел на фоне крупнейшего с 2011 года снижения сложности майнинга, восстановления хешрейта и ралли цены биткойна, которая на пике превысила $18 400.

Напомним, 18 ноября, котировки биткойна продолжили рост, достигнув на пике рекордных в этом году $18 483. Рыночная капитализация обновила исторический максимум на отметке $341,95 млрд.