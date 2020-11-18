Объем рынка деривативов на биткойн впервые перевалил за $6 млрд

На фоне роста курса первой криптовалюты объемы торгов деривативами на биткоин достигли рекордных показателей, сообщает BitsMedia.

Объем открытых позиций на рынке фьючерсов на биткоин достиг $6.29 млрд. Объем открытых позиций на площадке CME Group, которая была запущена в конце 2017 года, достиг $975.5 млн, и это исторический рекорд.

Рост объема открытых позиций привязан к цене актива, поэтому, когда растет биткоин, растет и объем открытых позиций.

При этом, рынок опционов на первую криптовалюту также показал заметный рост и достиг нового рекорда. Общий объем открытых позиций по этим продуктам на биткоин составил $3,8 млрд.

В то же время, если на рынке фьючерсов на биткойн объемы распределены между платформами более равномерно, то на рынке опционов лидирует площадка Deribit.

На 17 ноября на этой платформе было открыто опционов на биткоин на $3 млрд.

По информации ForkLog, в ночь на среду, 18 ноября, котировки биткоина продолжили рост, достигнув на пике рекордных в этом году $18 483. Рыночная капитализация обновила исторический максимум на отметке $341,95 млрд.

Предыдущий рекорд по капитализации в $325 млрд был установлен 17 декабря 2017 года.

Известно, что 6 ноября стоимость криптовалюты Bitcoin составляла $15 700.

Напомним, абсолютный рекорд цены первой криптовалюты был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда стоимость биткойна составляла $20 089.

Однако после этого биткойн стал стремительно терять в цене, и уже через год — 15 декабря 2018 года — его стоимость составляла всего лишь $3 126. Со временем главная мировая криптовалюта подорожала на 400%.