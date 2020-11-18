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Валюта 30 минут назад

Объем рынка деривативов на биткойн впервые перевалил за $6 млрд

Объем открытых позиций на рынке фьючерсов на биткоин достиг $6.29 млрд

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

На фоне роста курса первой криптовалюты объемы торгов деривативами на биткоин достигли рекордных показателей, сообщает BitsMedia.

Объем открытых позиций на рынке фьючерсов на биткоин достиг $6.29 млрд. Объем открытых позиций на площадке CME Group, которая была запущена в конце 2017 года, достиг $975.5 млн, и это исторический рекорд.

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Рост объема открытых позиций привязан к цене актива, поэтому, когда растет биткоин, растет и объем открытых позиций.

При этом, рынок опционов на первую криптовалюту также показал заметный рост и достиг нового рекорда. Общий объем открытых позиций по этим продуктам на биткоин составил $3,8 млрд.

В то же время, если на рынке фьючерсов на биткойн объемы распределены между платформами более равномерно, то на рынке опционов лидирует площадка Deribit.

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На 17 ноября на этой платформе было открыто опционов на биткоин на $3 млрд.

По информации ForkLog, в ночь на среду, 18 ноября, котировки биткоина продолжили рост, достигнув на пике рекордных в этом году $18 483. Рыночная капитализация обновила исторический максимум на отметке $341,95 млрд.

Предыдущий рекорд по капитализации в $325 млрд был установлен 17 декабря 2017 года.

Известно, что 6 ноября стоимость криптовалюты Bitcoin составляла $15 700.

Напомним, абсолютный рекорд цены первой криптовалюты был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда стоимость биткойна составляла $20 089.

Однако после этого биткойн стал стремительно терять в цене, и уже через год — 15 декабря 2018 года — его стоимость составляла всего лишь $3 126. Со временем главная мировая криптовалюта подорожала на 400%.

 

 

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