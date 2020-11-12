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Валюта 40 минут назад

Курс Bitcoin пробил отметку в $16 000 — впервые почти за 3 года

В этом году Bitcoin пробьет рекордную до настоящего времени отметку в $20 000, уверены аналитики

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Стоимость главной криптовалюты Bitcoin на сегодняшний день составляет $16 157 — впервые с 6 января 2018 года.

Об этом сообщает портал Coin Desk.

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Причем по сравнению с 2019 годом текущая стоимость Bitcoin выросла на 123%, и на около 50% в нынешнем квартале.

По мнению аналитика Кайла Дэвиса, инвесторы и в дальнейшем будут продолжать инвестировать в криптовалюту.

Он также не исключает, что в этом году Bitcoin пробьет рекордную до настоящего времени отметку в $20 000.

Более того, другие криптовалютные аналитики считают, что это может даже произойти в декабре.

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Известно, что 6 ноября стоимость криптовалюты Bitcoin составляла $15 700.

Напомним, абсолютный рекорд цены первой криптовалюты был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда стоимость биткойна составляла $20 089.

Однако после этого биткойн стал стремительно терять в цене, и уже через год — 15 декабря 2018 года — его стоимость составляла всего лишь $3 126. Со временем главная мировая криптовалюта подорожала на 400%.

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