Bitcoin стабильно торгуется выше $12,5 тысяч: впервые с середины 2019 года

Впервые с середины 2019 года главная криптовалюта Bitcoin стабильно торгуется по цене выше $12 500.

Об этом сообщает аналитическая команда Binance.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что точно так же 18 октября сложность майнинга Bitcoin достигла нового рекордного уровня (~20,00T), при этом хешрейт достиг ~137,80 EH/s.

Ожидается, что следующее изменение сложности произойдет в начале ноября, и можно ожидать, что сложность добычи вырастет еще выше.

Для сравнения, комиссии за транзакции, собираемые майнерами, оставались низкими, составляя менее 8% от общего потока доходов майнеров. Следовательно, недавний рост хешрейта может указывать на потенциальные краткосрочные бычьи взгляды на прирост капитала Bitcoin.

"Grayscale Bitcoin Trust также вырос с 262 тысяч BTC в декабре 2019 года до 488 тысяч BTC (21 октября), что демонстрирует повышенный аппетит инвесторов к Bitcoin на розничных и институциональных рынках", — говорится в сообщении.

Кроме того, BTC был массово выпущен на Ethereum после лета DeFi и интересной доходности на BTC (например, из фермерского пула Curve BTC). В общей сложности на Ethereum выпущено более 144 тысяч BTC, при этом явно доминируют два игрока: WBTC (106 786 BTC) и renBTC (26 755 BTC).

На фоне изменения ландшафта фьючерсов на Bitcoin, открытый интерес к Bitcoin (фьючерсы + бессрочные контракты) составил более $4 млрд, что все еще ниже, чем его предыдущий пик 17 августа 2020 года (~$6 млрд).

В то же время в отношении доли рынка с открытым интересом на фьючерсном/бессрочном рынке нет явного лидера рынка, а он скорее делится между CME, OKEX, BitMEX, Binance, FTX и Huobi.

С другой стороны, на рынке опционов в основном доминирует Deribit (более 60% от общего OI), и совокупный открытый интерес к опционам на Bitcoin достиг $2,1 млрд, что близко к предыдущему рекордному максимуму 22 сентября 2020 года (~$2,2 млрд).

По данным аналитиков, на такую динамику цен в последнее время могли повлиять несколько факторов:

- инвестиции традиционных компаний в Bitcoin. Такие компании, как MicroStrategy и Square добавили Bitcoin в свой портфель для долгосрочной стратегии распределения капитала;

- это потенциально может быть связано с макросредой, возникшей в результате кризиса, вызванного COVID-19. Несколько финансовых и глобальных институтов (например, МВФ) скорректировали свои ожидания в отношении восстановления экономики после кризиса COVID-19, потенциально способствуя дальнейшему поиску альтернативных активов;

- PayPal объявила, что собирается предоставлять услуги хранения криптовалюты в партнерстве с Paxos с потенциальным охватом до 26 млн мерчантов по всему миру;

- в сфере криптовалюты значительное замедление повального увлечения DeFi могло привести к тому, что частные и институциональные инвесторы перебалансировали свои портфели в сторону относительно менее рискованных криптоактивов, таких как Bitcoin;

- по данным Glassnode, баланс Bitcoin на биржах составляет около 2,5 млн (по сравнению с ~2,9 млн в январе 2020 года), что потенциально влияет на динамику продаж на спотовых рынках BTC.

"Возможно, одним из самых удивительных фактов стало то, что ни одна из недавних негативных новостей (в первую очередь относящихся к нескольким крупным криптовалютным биржам) не оказала длительного негативного влияния на цену Bitcoin, показывая, как рынки стали менее зависимыми от одного фактора", — отметили аналитики.

Напомним, еще в начале августа курс главной криптовалюты Bitcoin превысил отметку в $12 тысяч — впервые с августа 2019 года.