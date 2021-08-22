Меркель назвала Россию участником военного конфликта на Донбассе (ВИДЕО)

Российская Федерация является участником военного конфликта на востоке Украины. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, Украина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Delo.ua).

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"Россия является участником конфликта, правильно, что отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов", — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что минские договоренности хоть и не привели к удовлетворительному состоянию, но "установили "тишину" на Донбассе и над этим надо постоянно работать".

В то же время, и Меркель, и Зеленский признали отсутствие прогресса после встречи в "нормандском формате".

В частности, Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение нормандской встречи, однако, пока нет прогресса, нужно давить на Россию.

Президент подчеркнул, что украинская сторона выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного Креста.

"Наша позиция относительно проведения саммита" нормандской четверки "неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ будет сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров", — сообщил Зеленский.

В свою очередь, Меркель отметила, что хотела бы провести новые переговоры с президентами Украины, Франции и РФ.

"Мы говорили и о "нормандском формате". Здесь, если откровенно, мы не идем вперед, как ожидалось. К сожалению, встречи Трехсторонней контактной группы не происходят, как хотелось бы. Я хотела бы тоже провести еще раз встреча с президентами на высшем политическом уровне, пригласить и российского, и французского, и украинского президентов... Существуют и другие форматы для обсуждений. Однако Трехсторонняя контактная группа должна работать", — заявила Меркель.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что тематическое содержание визита Меркель в Украину будет "вполне прозрачным".

12 июля украинский президент Владимир Зеленский летал в Берлин на переговоры с Меркель, которые касались достройки газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.

Тогда ожидалось, что встреча Зеленского с Меркель 12 июля станет последней в их нынешнем статусе, поскольку уже в сентябре в Германии состоятся парламентские выборы, победитель которых выдвинет кандидатуру нового канцлера. Меркель же намерена уйти из политики по завершении премьерских полномочий.