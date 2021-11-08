  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

МИД не советует украинцам ехать в Эфиопию

В Эфиопии на сегодняшний день введено чрезвычайное положение

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия.

Как сообщает пресс-служба МИДа, это связано с обострением ситуации безопасности и введением чрезвычайного положения в этой африканской стране.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Тем гражданам, которые находятся на территории Эфиопии, МИД настоятельно рекомендует избегать посещения северо-западных провинций страны, ограничить передвижение между населенными пунктами, зарегистрироваться в электронной системе ВТО (https://friend.mfa.gov.ua), отслеживать сообщения по развитию ситуации и рассмотреть возможность сокращения срока пребывания в стране.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Эфиопии (телефон "горячей линии": +251 (967) 41-90-01, электронная почта: emb_et@mfa).gov.ua) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Читайте также:
Премьер-министру Эфиопии вручили Нобелевскую премию мира (ВИДЕО)

2 ноября в Эфиопии объявили о введении чрезвычайного положения, когда стало известно, что силы боевиков из Тигра приблизились к столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Повстанцы захватили два города по пути в столицу. Это города Десси и Комболча, которые расположены на главной трассе Аддис-Абебы и имеют стратегическое значение.

Как сообщает EuroNews, после этого девять крупнейших повстанческих группировок объединились в альянс для борьбы с федеральными силами во главе с премьер-министром Абием Ахмедом.

Вооруженные сепаратисты подошли к столице страны Аддис-Абебе на расстояние почти 300 километров.

Совет Безопасности ООН просят стороны конфликта заключить перемирие и начать инклюзивный национальный диалог.

Напомним, 14 июля в другой африканской стране — ЮАР — после того, как бывший президент страны Джейкоба Зумы был на 15 месяцев заключен в тюрьму, в стране начались массовые беспорядки, в результате которых погибли 72 человека.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинская команда NaVi выиграла крупнейший турнир по CS:GO: призовые — $1 млн
Украинская команда NaVi выиграла крупнейший турнир по CS:GO: призовые — $1 млн
В Украине появился грузинский конкурент Kasta и Rozetka
В Украине появился грузинский конкурент Kasta и Rozetka
Украина за III квартал получила рекордный уровень иностранных инвестиций — Шмыгаль
Украина за III квартал получила рекордный уровень иностранных инвестиций — Шмыгаль
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинская команда NaVi выиграла крупнейший турнир по CS:GO: призовые — $1 млн

  3. В Украине появился грузинский конкурент Kasta и Rozetka

  4. Мировые цены на сахар взлетели до 4-летнего максимума — Bloomberg

  5. Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти соотечественника

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...