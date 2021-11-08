МИД не советует украинцам ехать в Эфиопию

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия.

Как сообщает пресс-служба МИДа, это связано с обострением ситуации безопасности и введением чрезвычайного положения в этой африканской стране.

Тем гражданам, которые находятся на территории Эфиопии, МИД настоятельно рекомендует избегать посещения северо-западных провинций страны, ограничить передвижение между населенными пунктами, зарегистрироваться в электронной системе ВТО (https://friend.mfa.gov.ua), отслеживать сообщения по развитию ситуации и рассмотреть возможность сокращения срока пребывания в стране.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Эфиопии (телефон "горячей линии": +251 (967) 41-90-01, электронная почта: emb_et@mfa).gov.ua) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

2 ноября в Эфиопии объявили о введении чрезвычайного положения, когда стало известно, что силы боевиков из Тигра приблизились к столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Повстанцы захватили два города по пути в столицу. Это города Десси и Комболча, которые расположены на главной трассе Аддис-Абебы и имеют стратегическое значение.

Как сообщает EuroNews, после этого девять крупнейших повстанческих группировок объединились в альянс для борьбы с федеральными силами во главе с премьер-министром Абием Ахмедом.

Вооруженные сепаратисты подошли к столице страны Аддис-Абебе на расстояние почти 300 километров.

Совет Безопасности ООН просят стороны конфликта заключить перемирие и начать инклюзивный национальный диалог.

Напомним, 14 июля в другой африканской стране — ЮАР — после того, как бывший президент страны Джейкоба Зумы был на 15 месяцев заключен в тюрьму, в стране начались массовые беспорядки, в результате которых погибли 72 человека.