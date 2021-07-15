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В мире 1 час назад

Массовые беспорядки в ЮАР: люди грабят магазины, в давке погибли более 70 человек (ВИДЕО)

Большинство людей погибли в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал в результате давки во время грабежей магазинов

Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

14 июля в ЮАР после того, как бывший президент страны Джейкоба Зумы был на 15 месяцев заключен в тюрьму, в стране начались массовые беспорядки, в результате которых погибли 72 человека, передает Associated Press.

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По информации издания, мирные акции с требованием освободить экс-президента обернулись беззаконием: протестующие стали грабить магазины, офисы и взламывать банкоматы.

После этого полиция и военные открыли огонь светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. В ходе массовых беспорядков было арестовано 1,2 тысячи человек.

Как заявил генерал-майор полиции Матапело Петерс, большинство смертей в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал произошли в результате давки во время грабежей магазинов.

"Текущая ситуация на местах находится под нашим пристальным вниманием. Мы будем следить за тем, чтобы она не ухудшалась в дальнейшем. Мы не можем позволить кому-либо насмехаться над нашим демократическим государством. Мы поручили правоохранительным органам удвоить усилия по прекращению насилия и увеличить присутствие на местах стражей порядка", — цитирует министра по вопросам полиции Беке Целе Euronews.

29 июня бывшего президента Южно-Африканской республики Джейкоб Зума приговорили к 15 месяцам заключения за неуважение к суду. Он занимал пост президента Южной Африки с 2009 по 2018 год.

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15 февраля 2018 года Зума ушел в отставку, чтобы избежать импичмента. Правящая партия ЮАР Африканский национальный конгресс дала ему 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, иначе он будет снят с должности.

Напомним, 6 января в Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить результаты президентских выборов.

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