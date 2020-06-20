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50 минут назад

На украинском рынке лизинга увеличивается доля физлиц

Физлица, в основном, оформляют в лизинг подержанные автомобили

Фото: МВП Лізинг Фото: МВП Лізинг
Фото: МВП Лізинг

Доля физических лиц, задействованных на рынке финансового лизинга, в Украине существенно растет.

Об этом заявила генеральный директор Ассоциации лизингодателей Украины (АЛУ) Марина Масич во время круглого стола "Нужен ли в Украине лизинг для населения?", сообщает пресс-служба АЛУ.

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В 2019 году банковский лизинг предоставил в лизинг предметы в 88% случаев корпоративному сектору и только в 12% — физическим лицам. Но по сравнению с 2018 годом, это существенный рост, так как в 2018-м было всего 5%, — рассказала Масич.

По ее словам, новых автомобилей в лизинг для физлиц предоставляется всего 5-6% от общего объема, а остальные 95% "идут в корпоративный сектор".

"Есть другой слой — автомобили, которые уже были в употреблении. Это почти еще половина объема нового автомобильного лизинга, который предоставляется физическим лицам", — отметила она.

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Участники лизингового рынка отмечают, что еще до коронакризиса наблюдали рост спроса на недорогие транспортные средства, в том числе бывшие в употреблении.

"У нас средний чек — 150 — 180 тысяч за транспортное средство. За последние годы в три раза увеличился спрос на технику, которая была в использовании", — рассказал директор юридического департамента лизинговой компании "Альфа-Лизинг Украина" Игорь Лазоренко.

Кроме этого, по информации АЛУ, уже есть новые предложения для рынка, в частности, оперативный лизинг для физлиц на несколько дней.

"Взять авто на три-четыре дня, на месяц. Эта тема очень актуальна, особенно в Европе. И нам, банкам, нужно задуматься: возможно, именно здесь тот дополнительный профит, который мы не можем получить от обычного финансового лизинга легковых автомобилей", — пояснила исполняющая обязанности директора департамента лизинга Кредобанка Валентина Марченкова.

Напомним, по результатам 2019 года рост нового небанковского финансового лизинга составил 18% и в денежном выражении объем его объем достиг 26 млрд грн.

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