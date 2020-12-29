Общество 1 минуту назад

На Волыни рабочий убил коллегу струей воды в рот

На территории одного из предприятий нашли труп участника конфликта

В Гороховском районе Волынской области полиция задержала 53-летнего местного жителя по подозрению в убийстве на производстве. Об этом говорится в сообщении областного управления полиции.

Отмечается, что на территории одного из предприятий района было найдено тело 42-летнего работника.

Кратко и по делу в Telegram

Следователи нашли подозреваемого и выяснили, что мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата. Струя попала потерпевшему в рот, что повлекло его смерть.

Задержанному объявлено о подозрении в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

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