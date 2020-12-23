Под Киевом водитель Porsche сбил насмерть пожилую пару

Два человека погибли утром 23 декабря на трассе Киев — Житомир в селе Березовка Макаровского района. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киевской области.

По предварительным данным, около 7 часов утра 36-летний водитель автомобиля Porsche совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть на нерегулируемом переходе. От полученных травм 71-летние мужчина и женщина погибли на месте.

На месте происшествия работали наряды реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, работники следственного управления областной полиции и эксперты.

Водитель задержан на месте. Открыто производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем). Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в ноябре в пригороде Житомира парень из Львовской области совершил лобовое столкновение с грузовиком, погубив себя и еще двух пассажиров. В свою очередь, в Полтаве патрульный полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода.

В Киеве же за месяц произошло два ДТП с гибелью двух человек из-за наезда авто: в конце октября экс-сотрудник Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку пролетел на джипе через Майдан Независимости в Киеве, а в середине ноября таксист, работавший на сервис Uber, влетел в остановку на Борщаговке.