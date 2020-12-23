В Киеве патрульные обстреляли таранивший их автомобиль: водителя нашли с пулей в голове

В Киеве в ночь на 23 ноября полицейские применили табельное оружие при попытке задержания водителя, проигнорировавшего требование остановиться и устроившего ДТП. Как сообщает в Facebook Патрульная полиция Киева, инцидент произошел около полуночи в Оболонском районе.

На площади Шевченко патрульные оформляли административные материалы на пьяного водителя и останавливали транспорт для привлечения свидетелей в ходе процедуры оформления.

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В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai. Инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, добавив скорости, уехал.

Патрульные, включив синие и красные проблесковые маячки, подали сигнал об остановке. Но водитель транспортного средства не отреагировал на законные требования патрульных, набрал скорость и продолжил движение.

Во время движения водитель неоднократно нарушал правила, в частности проезжал перекрестки на красный свет и протаранил другое авто.

В радиоэфире другие экипажи патрульной полиции получили ориентировку на автомобиль. На проспекте Правды один из экипажей заблокировал движение Hyundai, однако это водителя не остановило — он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius.

Полицейский применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, произведя несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai. После этого водитель остановился.

Полицейские подбежали к нему и обнаружили у него ранение. В салоне авто, по предварительным данным, было устройство для отстрела резиновых пуль. Затвор был отведен в крайнее заднее положение.

Патрульные немедленно начали предоставление домедицинской помощи и вызвали скорую. Водитель Hyundai госпитализирован и прооперирован. Из его головы врачи изъяли резиновую пулю от травматического пистолета.

Также при осмотре его вещей обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, 1 декабря полиция устроила погоню в селе Гатное Киево-Святошинского района, применив огнестрельное оружие для остановки водителя-нарушителя.

В ноябре же киевская полиция выявила на Виноградаре водителя маршрутного такси, ездившего в состоянии наркотического опьянения.