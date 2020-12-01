Общество 50 минут назад

Под Киевом полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем (ВИДЕО)

В пригороде столицы нерадивый водитель попытался сбежать от полиции, его подозревают в "угрозе правоохранителям"

Фото: ГУ НП в Киевской области Фото: ГУ НП в Киевской области
Фото: ГУ НП в Киевской области

В селе Гатное Киево-Святошинского района правоохранители применили табельное огнестрельное оружие для остановки водителя-нарушителя. Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Киевской области.

Отмечается, что водитель на регулируемом перекрестке создал аварийную ситуацию с патрульным полицейским автомобилем. Он не остановился по требованию полиции и уехал, подвергая опасности других участников дорожного движения.

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Чтобы избежать трагедии на дороге, полицейские на служебном авто начали преследовать нарушителя, включив специальные сине-красные маячки и звуковой сигнал. Однако водитель не реагировал и продолжал сбегать от правоохранителей на большой скорости.

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Для остановки полицейские применили табельное оружие — открыли огонь по колесам машины нарушителя, после чего заблокировали движение и остановили ее. Пострадавших нет.

Водителем оказался пьяный 56-летний киевлянин — прибор "Драгер" выявил у него содержание алкоголя в крови 1,64 промилле. Мужчину задержали.

Открыто производство по части 1 статьи 345 (угроза или насилие в отношении правоохранителя) Уголовного кодекса. Готовится сообщение ему о подозрении и избрание меры пресечения. Также на водителя составлены протоколы по статьям 130, 122, 122-2 и 126 Кодекса об админнарушениях.

Напомним, в ноябре киевская полиция выявила водителя маршрутного такси, ездившего в состоянии наркотического опьянения.

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