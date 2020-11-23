Глава патрульной полиции испытал на себе электрошокер, который раздадут патрульным (ВИДЕО)

Начальник департамента патрульной полиции Национальной полиции Евгений Жуков на себе испытал электрошокер контактно-дистанционного действия Taser X2, которым в ближайшее время будут оснащены экипажи патрульной полиции, и пообещал, что это же испытание ждет всех его подчиненных.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook его первый заместитель Алексей Белошицкий, опубликовав и соответствующее видео. Он напомнил, что Нацполиция закупила уже 200 таких устройств.

"Каждый, кто будет иметь в своем вооружении электрошокер, сначала пройдет специальное обучение, а также обязательно испытает его действие на себе. Это поможет патрульному лучше понять его действие на практике, а также почувствовать то, что будет чувствовать человек, относительно которого он его планирует использовать", — заявил Жуков.

Отмечается, что устройство Taser X2 можно применять как дистанционно, так и контактно. Оно имеет фонарик, двойной лазерный прицел, предохранитель, переключатель дуги, дисплей, часы с батареей и систему журнала, которая регистрирует все события и импульсы. Данные из него можно загрузить через USB на компьютер и проследить все случаи его применения.

В отличие от предыдущей модели этого электрошокеры, в этой есть возможность осуществления двух выстрелов, а не одного.

В полиции отмечают, что электрошокер менее вреден для здоровья, чем большинство других спецсредств: ток имеет менее травматическое действие для остановки правонарушителя, чем резиновая дубинка или газовый баллончик.

"Конечно, электрошокер не заменяет огнестрельное оружие в случаях с высоким риском опасности для жизни полицейского и других лиц", — отмечает Белошицкий.

Выбор контактного или дистанционного действия устройства полицейскими будет производиться в зависимости от обстановки и других аспектов, в том числе тактических.

Представитель патрульной полиции пояснил, что электрошокер разрешено использовать для отражения нападения на полицейского или другое лицо или объект, находящийся под охраной; для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью полицейского или другого человека.

"На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект, который может расширить перечень оснований применения прибора для задержания лица: совершившего административное или уголовное правонарушение и совершающего физическое противодействие полицейскому; совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося убежать; оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи; вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей", — отметил он.

По словам Белошицкого, опыт других стран — Аргентины, Австралии, США, Бразилии, Франции, Германии, Израиля, Малайзии, Великобритании, Швеции и еще около сотни других — показывает, что вследствие использования электрошокеров наблюдается уменьшение числа случаев применения табельного огнестрельного оружия и, соответственно травматизма правонарушителей.

"Этот прибор одобрен Минздравом. Медицинские исследования показали, что современные электрокардиостимуляторы и имплантированные кардиодефибриляторы выдерживают разряды автоматизированных внешних дефибрилляторов, более сильные, чем энергетические импульсы электрошокера", — заверил он.

Отметим при этом, что на прошлой неделе в Полтаве патрульный полицейский насмерть сбил человека.