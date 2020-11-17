В Полтаве полицейский насмерть сбил пешехода

В Полтаве патрульный полицейский на служебном автомобиле Škoda Rapid вечером 16 ноября насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительной информации, потерпевший выбежал на проезжую часть внезапно. Полученные им телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью: пешеход скончался в карете скорой помощи.

Открыто производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем, повлекшее смерть человека). Решается вопрос о наложении ареста на автомобиль полиции, назначен ряд специальных экспертиз.

Дело расследует теруправление ГБР в Полтаве. Процессуальное руководство расследованием осуществляет Полтавская областная прокуратура, оперативное сопровождение — Полтавское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Напомним также, что утром 17 ноября в пригороде Житомира парень из Львовской области совершил лобовое столкновение с грузовиком, погубив себя и еще двух пассажиров.

Ранее в Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись два микроавтобуса: один из пассажиров погиб, еще пятерых госпитализировали.