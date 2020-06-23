"Нафтогаз" станет самой дорогой госкомпанией Украины, — Коболев

Среди задач, которые Кабинет министров поставил главе НАК "Нафтогаз Украина" Андрею Коболеву на следующие четыре года — энергонезависимость, рост доказанных запасов газа и выход на IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества).

Об этом Коболев заявил в интервью Лига.Бизнес.

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"Передо мной стоят четыре важных параметра, по которым будет оцениваться моя эффективность. Первый параметр — чистые трансферы. Разница между тем, что "Нафтогаз" отдает в бюджет и что бюджет отдает "Нафтогазу". Эта дельта, конечно же, станет меньшей в этом году из-за выделения ГТС и кризиса, но это важный фактор оценки моей деятельности. Второй элемент — энергонезависимость, рост добычи газа и снижение потребления. Государство хочет, чтобы Нафтогаз был инструментом энергоэффективности — Украина должна лишиться зависимости от импорта газа. Третий момент — рост доказанных запасов газа. Четвертый, не менее важный, подготовка к выходу на IPO. Эти цели стали основой моего контракта", — рассказал он.

Кроме того, Коболев отметил, что ему нужно подготовить компанию к IPO к завершению своего контракта. Глава НАК спрогнозировал, что это реально будет сделать через три года, "если между Нафтогазом и Кабмином будет грамотное сотрудничество". При этом выставлять на IPO планируют всю группу — "либо на фондовой бирже Лондона, либо Нью-Йорка". По подсчетам команды Коболева, Нафтогаз будет стоить дороже, если продавать единым целым, а не кусочками. Коснулся он и дискуссии с "якорными инвесторами", например, ЕБРР.

"Подобные дискуссии мы ведем с разными "якорями". И да, мы надеемся, что у нас это получится. Это интересно не только для "Нафтогаза", но и для государства. Наличие "якорных" инвесторов снижает риск корпоративного рейдерства", — отметил он и подчеркнул, что хотя не может назвать стоимость Нафтогаза, уверен НАК "станет самой дорогой государственной компанией в Украине".

Напомним, что 20 марта 2020 года Кабинет министров Украины поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года.