Энергетика 1 час назад

"Нафтогазу" могут передать в собственность 6 государственных ТЭЦ

Партнером "Нафтогаза" в этом проекте может выступить одна из зарубежных компаний

ТЭЦ. Фото: capital.ua ТЭЦ. Фото: capital.ua
ТЭЦ. Фото: capital.ua

НАК "Нафтогаз Украины" предложил Фонду госимущества передать ему в собственность и управление 6 государственных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), чтобы продемонстрировать действенность применения энергоэффективных технологий.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в ходе онлайн дискуссии на Youtube-канале "Газправда".

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"Мы получили интересный опыт в центральном отоплении — это "Новый раздел" и "Новояворовск", и на базе этого опыта, я сегодня на эту тему говорил с господином Сенниченком, рассмотреть вариант передачи нам в капитал и управление шести государственных ТЭЦ", — отметил он.

По его словам, партнером "Нафтогаза" в этом проекте может выступить одна из зарубежных компаний.

"Тогда мы сможем в них инвестировать, навести порядок и показать, как правильная модернизация, средства, и, скорее всего, наш зарубежный партнер, который изъявил желание заходить с нами в эти инвестиции, смогут изменить ситуацию в шести городах", — подчеркнул Коболев.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения НАК "Нафтогаз Украины" контроля над шестью ТЭЦ.

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Согласно сообщению, речь идет о передаче Фондом госимущества в управление "Нафтогаза" имущественного комплекса ГП "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская Теплоэлектроцентраль", АО "Николаевская Теплоэлектроцентраль", АО "Днепровская Теплоэлектроцентраль".

Напомним, "Нафтогаз Украины" намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В частности, в отделениях банков можно будет заключить договор уже с 1 июля 2020 года.

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