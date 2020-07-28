Нардепы хотят уволить главу Минздрава Степанова

В Верховной Раде Украины зарегистрировали постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом рассказала народный депутат фракции "Голос", член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина, которая была инициатором освобождения Степанова, передает "Суспильне".

Нардеп отметила, что действующий министр "блокирует закупку жизненно необходимых лекарств для тяжелобольных пациентов, а также планирует прибрать к рукам весь бюджет медицины".

По ее словам, она начала собирать подписи о его отставке еще несколько месяцев назад. 27 июля постановление зарегистрировали на сайте Рады, его подписали 96 нардепов.

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"Первым таким колокольчиком была закупка костюмов защиты врачей, когда министерство закупило их на 40% дороже, чем это делают волонтеры. Это явно были намеки на коррупцию. Далее мы все помним несостоятельность министерства выплатить 300% надбавки медикам", — рассказала Стефанишина .

Она заявила, что сейчас Минздрав под руководством Степанова, вообще не в состоянии закупить лекарства для тяжело больных пациентов.

"38 государственных программ сейчас просто заблокированы лично министром здравоохранения. Не может закупать лекарства государственное предприятие" Медицинские закупки ", потому министерство постоянно блокирует эти процессы, а международным организациям программы даже не переданы. Уже июль месяц, Степанов уже четыре месяца в должности, а до сих пор не выбрали международные организации для закупки лекарств в 2020 году", — сказала депутат.

"Просто хочу объяснить, что отбор, тендеры, производство лекарств, это занимает минимум полгода. Поэтому уже опоздали, очень скоро в Украине просто не будет лекарств. Сейчас держатся еще на остатках, но это не будет долгим процессом. Лекарство закончатся — пациенты начнут умирать. А это пациенты с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, гепатитом, редкими заболеваниями, онкологией. Это будет медицинский коллапс", — подчеркнула Стефанишина.

Кроме этого, она отметила, что последней каплей было то, что на прошлом заседании правительства Степанов решил уволить руководство Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). В частности, он планировал освободить двух топ-менеджеров НСЗУ Оксану Мовчан и Наталью Рябцеву.

"Что произойдет, когда их освободят? НСЗУ перестанет перечислять средства больницам. Если освобождается руководство, то все процессы останавливаются, переоформление документов требует времени. Поэтому просто три-четыре недели наши больницы не получали бы деньги, а врачи — зарплаты. Это сделал господин Степанов нагло, никто об этом не знал", — подчеркнула нардепка.

По ее мнению, это делается для того, чтобы "удобно затормозить все процессы и прибрать к рукам как государственные закупки, так и весь бюджет медицины".

На вопрос, когда Рада может рассмотреть постановление, осенью или на внеочередном заседании, Стефанишина ответила, что еще нет информации о внеочередном заседании, но не исключено, что оно возможно состоится в августе.

Ранее политолог Кирилл Сазонов критиковал главу Минздрава Максима Степанова за то, что тот за три месяца пребывания на посту министра не разработал своего видения продолжения медицинской реформы.