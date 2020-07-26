Минздрав исключил из протокола лечения коронавируса 2 препарата

Из протокола лечения COVID-19 в Украине полностью были исключены такие лекарства, как лопинавир и ретонавир.

Об этом на брифинге в воскресенье, 26 июля, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, препарат дексаметазон, который недавно внесли в протокол лечения COVID-19, можно использовать только под наблюдением врачей.

Глава Минздрава напомнил, что в министерстве на прошлой неделе было проведено очередное заседание рабочей группы, которая состоит из ведущих специалистов страны, и были внесены изменения в протоколы лечения COVID-19.

"Был добавлен препарат дексаметазон. Я хотел бы заметить, что это гормональный препарат, и очень четко расписана схема, каким образом он используется, при каких состояниях. А он используется исключительно при кислородно зависимых состояниях, то есть, когда человеку дают кислород в связи с развитием дыхательной недостаточности", — пояснил Степанов.

Он подчеркнул, что дексаметазон можно использовать только при условии госпитализации лица, под наблюдением врача.

"Хочу заметить, уважаемые украинцы, зная, что в СМИ было сообщение, что он используется в том числе и за рубежом, — его ни в коем случае нельзя использовать амбулаторно, потому что это довольно серьезный препарат, и его использование без присмотра врача будет вредить вашему здоровью. (Этот препарат должен использоваться) исключительно в стационаре, только, когда врач прописывает эти лекарственные средства. А у нас четко отражено в национальных протоколах, как его можно использовать", — уточнил министр.

Степанов также напомнил, что были внесены изменения по расширению использования ремдесивира.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 26 июля лабораторно подтверждены 64 тысячи 849 случаев COVID-19, из них за сутки — 920. Также зафиксировано 15 новых летальных случаев, а выздоровели 310 пациентов.