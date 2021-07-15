НКЦБФР назвала условия предоставления инвесткомпаниями дополнительных услуг

Инвестиционные фирмы (торговцы ценными бумагами), которые планируют предоставлять дополнительные услуги, а также получать на свой счет и распоряжаться деньгами и финансовыми инструментами клиентов, должны до 30 сентября 2021 года представить соответствующую информацию в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как сообщает пресс-служба регулятора, НКЦБФР разработала и одобрила соответствующее решение согласно требованиям Закона Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках".

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По информации НКЦБФР, инвестиционные фирмы могут проводить дополнительную деятельность, если имеют лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала-деятельности по торговле финансовыми инструментами.

С видами дополнительной деятельности и соответствующими лицензиями можно ознакомиться здесь.

К инвестиционным фирмам, которые планируют вести деятельность по предоставлению клиентам кредитов и займов для заключения деривативных контрактов и совершения сделок с финансовыми инструментами, Комиссия установит дополнительные требования по пруденциальным показателям.

Напомним, в январе Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку установила новые требования к осуществлению деятельности по торговле ценными бумагами и договорам, в связи с чем торговцы ценными бумагами должны теперь торговать по новым правилам.

В частности, НКЦБФР пересмотрела классификацию договоров, которые могут заключаться торговцами при проведении деятельности.

Ранее сообщалось, что 6 октября 2020 года вступило в силу решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о внесении изменений в Положение о сертификации специалистов по вопросам фондового рынка.

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