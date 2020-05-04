Официальный миллионер: Тимошенко получила от американцев 150 млн грн

Народный депутат от "Батькивщины" Юлия Тимошенко внесла в электронную декларацию почти 150 млн грн.

Такую большую сумму политик получила от американской компании, сообщает народный депутат 8-го созыва и журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

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"Тимошенко задекларировала, что 24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 млн 345 тысяч 441 грн от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Вид дохода — "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования", — отметил экс-нардеп.

"Информацию о том, о какой компенсации идет речь и кто компенсировал деньги Тимошенко, в публичных источниках разыскать не удалось. Поисковик Google на момент этой публикации (4 мая) не находит сообщений в связке слов "Reid, Collins, Tsai LLP" и "Украина" или фамилии "Тимошенко", — указал Лещенко.

Он заметил, что доход от этой же компании (Reid, Collins, Tsai LLP) в 2019 году декларировал также депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко.

"18 июля 2019 года он (Власенко — Delo.ua) указал получение дохода в размере почти 57 млн грн, а 19 июля получение доходов в размере более 57 млн и почти 19 млн грн. В каждом случае Власенко видом дохода указал "иностранный доход", — информировал журналист.

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"Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец-то сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени", — подчеркнул Лещенко.

Ранее журналисты заметили, как лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко приезжала в Верховную Раду на элитном Mercedes-Benz S 500.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры нашли у мэра Одессы Геннадия Труханова незадекларированное имущество на 16,3 млн грн.