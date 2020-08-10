"Оплата лицом": ПриватБанк первым в Украине запустил биометрические POS-терминалы

Государственный ПриватБанк первые в Украине запустил биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгения Васильцова, на данный момент оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, сеть которых банк активно расширяет в торговых точках страны.

Более того, к концу 2020 года банк обещает установить в Украине 7700 биометрических POS-терминалов.

"Будущее теперь еще ближе, оплата лицом, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, доступная всем клиентам ПриватБанка и любым торговцам. У большинства из нас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты — в смартфоне. Мы идем дальше и сделали общедоступной технологию, которая позволяет делать покупки, даже если забыть дома телефон", — отметил Васильцов.

Указано, что для использования сервиса "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать 3 селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу выбранную банковскую карту.

Читайте также: ПриватБанк запустил оплату альтернативной картой при отсутствии основной

"Чтобы произвести оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку "оплатить". После подтверждения операции пин-кодом выбранной карты, покупка будет оплачена", — пояснили в финучреждении.

Там также добавили, что FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технический и физический контроль, шифрование данных при хранении и передаче.

Ранее сообщалось, что за 6 месяцев 2020 года украинцы стали на треть активнее платить карточками и цифровыми кошельками.