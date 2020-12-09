Рост доходности по ОВГЗ привлек нерезидентов и укрепил гривну

Межбанковский валютный рынок продолжает работать без вмешательства НБУ — 8 декабря, несмотря на ожидания участников торгов, регулятор так и не вышел на него с интервенциями.

"Участники рынка ожидали выхода НБУ с покупками для пополнения резервов, а также хотели увидеть ориентир для нижней границы курса. И хотя Нацбанк не поддержал рынок покупками, при откате курса к отметке 28,07 гривен за доллар активность покупателей выросла, что привело к восстановлению цены доллара США", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Впрочем, уже сегодня курс доллара откатился назад, и гривня вплотную приблизилась к отметке 28 грн/доллар.

"Сегодняшний ориентир нижней границы останется на отметках 28,05-28,07 гривен за доллар. Именно этот уровень рынок, начиная с сентября, тестировал три раза, и каждый раз вблизи этих отметок усиливались покупки", — говорит Шевчишин.

Рынок также активно переваривает результаты размещения ОВГЗ, в результате которого Минфином было привлечено в госбюджет более 10,2 млн в гривне и 204 млн в долларах.

Отметим, Министерство финансов 8 декабря предлагало к покупке инвесторам гривневые облигации сроком обращения 84,189, 322, 798, 1260 и 1540 дня и ОВГЗ номинированные в долларах сроком обращения 316 дней.

Крупнейшие в 2020 году результаты аукциона — 15,963 млрд гривень аналитики объясняют значительным ростом ставок рпзмещения.

"Дефицит бюджета требует покрытия, в результате чего Минфин пытается найти ресурсы на рынке, в том числе банковский рефинанс. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных — 10,49%, 1-летних — 11,22%, 2-летних — 11,67%, 4-летних — 11,89% 5-летних — 12,04%. В то же время, текущая учетная ставка НБУ составила 6%, а годовая инфляция по итогам октября достигла 2,6%. Высокая доходность привлекает нерезидентов, которые в последнее время приостановили активный выход из бумаг, и это поддерживает гривну. Однако не на долго, потому что после кризиса Минфину не останется ничего другого как снижать ставки", — говорит Шевчишин.

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Позитивом для курса, по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex Club, выступает информация о том, что Палата представителей Конгресса США проголосовала накануне за предоставление Украине 250 млн долларов в рамках проекта американского военного бюджета на 2021 финансовый год. В документе говорится о предоставлении Украине денежных средств "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам".

"Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 28,05-28,25 гривен за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

Отметим, 9 декабря по сравнению со вчерашним днем, 8 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 15 копеек — с 28,2394 грн/доллар до 28,0828 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 9 декабря:

✅ 1 доллар США — 28,0828 грн;

✅ 1 евро — 34,0546 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,5768 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,5551 грн.

На межбанковском валютном рынке 9 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником, в покупке и в продаже снизился на 11 копеек. 8 декабря торги закрылись на уровне 28,14/28,16 грн/доллар, в среду открылись курсом — 28,03/28,05 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже примерно подешевел на 12 копеек. 9 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 33,9919/34,0162 грн за евро. 8 декабря закрылись на уровне 34,1141/34,1355 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,20 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,28 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу — 28,22/28,33 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки, в продаже — на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,03/34,15 грн/евро. По сравнению со вторником курс евро в покупке снизился на 3 копейки, в продаже — на 7 копеек. 8 декабря утром евро торговался в диапазоне 34,06/34,22 грн/евро.

Отметим, согласно отчетным данным НБУ, в ноябре на наличном валютном рынке украинцы по сравнению с октябрем 2020 года купили валюты на 127,8 млн долларов больше, чем продали — продали эквивалент 1,316 млрд долларов, купили 1,444 млрд долларов в эквиваленте.

Общие итоги по 11 месяцев 2020 года показали перевес объема продажи наличной валюты над объемом покупки на 1,18 млрд долларов.

В прошлом году украинцы больше продавали валюту, чем покупали — на 177 млн долларов больше, чем купили.