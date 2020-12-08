Фондовый рынок 60 минут назад

Минфин пополнил госбюджет от продажи ОВГЗ на 16 млрд грн

Министерство финансов выручило от реализации гособлигаций в шесть раз больше, чем на предыдущих торгах

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

8 декабря Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 15,963 млрд грн (по курсу Нацбанка Украины).

Как сообщает "РБК-Украина", это в шесть раз больше, чем на предыдущем аукционе (2,664 млрд грн).

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В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

– с погашением 3 марта 2021 года на сумму 3,340 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых;

– с погашением 16 июня 2021 года на сумму 1,018 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,49% годовых;

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– с погашением 27 октября 2021 года на сумму 1,863 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,22% годовых;

– с погашением 15 февраля 2023 года на сумму 824 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,67% годовых;

– с погашением 22 мая 2024 года на сумму 313 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,89% годовых;

–с погашением 26 февраля 2025 на сумму 2,839 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,04% годовых.

Кроме этого, Министерство финансов реализовало валютные гособлигации с погашением 21 октября 2021 года на сумму 204 млн долларов средневзвешенный уровень доходности составил 3,79% годовых.

Напомним, 8 декабря Минфин предложил к покупке инвесторам гривневые облигации сроком обращения 84,189, 322, 798, 1260 и 1540 дня и ОВГЗ номинированные в долларах сроком обращения 316 дней.

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