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Валюта 50 минут назад

НБУ отпустил ситуацию на межбанке: доллар и евро дешевеют

За вчерашний день, 7 декабря, курс доллара на межбанковских торгах подешевел на 16 копеек — с утренних 28,27/28,29 до 28,11/28,13 грн/доллар к концу сессии

Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ
Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

Выкупать подешевевшую валюту на межбанке НБУ не спешит. В общем, регулятор уже месяц не выходит с интервенциями на торги. Причину такого поведения регулятора аналитики рынка пока объяснить не могут.

Сегодня, 8 декабря, рынок будет следить за проведением аукциона по ОВГЗ. Минфин предложил к покупке инвесторам гривневые облигации сроком обращения 84,189, 322, 798, 1260 и 1540 дня и ОВГЗ номинированные в долларах сроком обращения 316 дней. Ожидается, что главными покупателями государственных ценных бумаг выступят банки, которым НБУ на аукционе 4 декабря предоставил рефинансирования на срок до 84 дней под 6% в 997,7 млн гривен. Отметим, наибольшие суммы рефинанса получили — Укрэксимбанк (500 млн грн), "Клиринговый дом" (150 млн грн), Первый инвестиционный банк (100 млн грн).

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8 декабря по сравнению со вчерашним днем, 7 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 5 копеек — с 28,2913 грн/доллар до 28,2394 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 8 декабря:

✅ 1 доллар США —  28,2394 грн;

✅ 1 евро — 34,2586 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,7172 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,5626 грн.

На межбанковском валютном рынке 8 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником, в покупке и в продаже снизился на 1 копейку. 7 декабря торги закрылись на уровне 28,11/28,13 грн/доллар, во вторник открылись курсом — 28,10/28,12 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел на 11 копеек. 8 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,0403/34,0645 грн за евро. 7 декабря закрылись на уровне 34,1536/34,1751 грн/евро.

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На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,22 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,33 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу — 28,36/28,42 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 14 копеек, в продаже — на 9 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,06/34,22 грн/евро. По сравнению с понедельником курс евро в покупке снизился на 19 копеек, в продаже — на 13 копеек. 7 декабря утром евро торговался в диапазоне 34,25/34,35 грн/евро.

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