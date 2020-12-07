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1 час назад

Падают третий месяц подряд: международные резервы Украины сократились до $26,1 млрд

При этом с начала 2020 года резервы выросли на 3,3% (на $833,58 млн)

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

За ноябрь 2020 года размер международных резервов Украины сократился на $4,65 млн.

По состоянию на 1 декабря резервы составили $26,135 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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По данным регулятора, с начала 2020 года резервы выросли на 3,3% (на $833,58 млн). На 1 января текущего года резервы составляли $25,3 млрд.

Согласно информации НБУ, валютные поступления в пользу правительства в ноябре составили $355,5 млн, в том числе $345,5 млн — от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте в прошлом месяце составил $319,6 млн.

Также отмечается, что в течение ноября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке $70 млн и купил за месяц $41 млн. Таким образом, сальдо операций Нацбанка снова было отрицательным — минус $29 млн.

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Напомним, в октябре Национальный банк ухудшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2020 года до $29,1 млрд. В июле НБУ ожидал объем резервов на уровне $29,8 млрд.

Вместе с тем, согласно прогнозу МВФ, международные резервы Украины сократятся до $19,3 млрд на конец 2020 года (с $25,3 млрд в 2019 году).

Как сообщалось, по состоянию на 1 ноября 2020 года международные резервы Украины составили 26 млрд 140,4 долларов США.

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