Украина на 1,5% сократила международные резервы — НБУ

По состоянию на 1 ноября 2020 года, международные резервы Украины составили 26 млрд 140,4 долларов США.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в октябре они уменьшились на 1,5% из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций Нацбанком для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации регулятора, в сентябре динамику международных резервов Украины определяли ряд факторов.

Во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил $381 млн (в эквиваленте).

В частности, $213,3 млн были направлены на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, $78 млн — на обслуживание евробондов, остальные средства — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время, валютные поступления в пользу правительства составили $188 млн (в эквиваленте).

Во-вторых, на размер резервов повлияли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Так, в отдельные дни октября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в том числе, активизации импортеров. Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму $191,3 млн.

Третьим фактором в НБУ считают переоценку финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $1,1 млн.

В НБУ добавили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года, международные резервы Украины составляли $26 млрд 525,7 млн.

Перед этим, в августе, Украина нарастила международные резервы на 1% — до $29,049 млрд.