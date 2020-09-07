Золотовалютные резервы Украины превысили $29 млрд

В августе 2020 года Украина нарастила международные резервы на 1% — до $29,049 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка, сославшись на предварительные данные.

Указано, что на динамику резервов повлияли операции НБУ на межбанковском валютном рынке — в августе регулятор купил $460,5 млн и не осуществлял операции по продаже валюты.

"В августе предложение валюты превышало спрос, и НБУ мог пополнять международные резервы", — уточнили в Нацбанке.

При этом там добавили, что на динамике резервов в августе также отразились валютные поступления в пользу правительства в размере $250,5 млн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Вместе с тем на погашение государственного долга в инвалюте правительство направило $645,2 млн, в том числе $496,5 млн — по ОВГЗ, номинированных в валюте, остальные деньги — по обязательствам перед иностранными кредиторами. Параллельно в августе Кабмин и НБУ выплатили $204,5 млн в пользу Международного валютного фонда (МВФ).

Как отмечается, на динамику показателя в августе также повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) — в прошлом месяце их стоимость возросла на $385 млн в эквиваленте.

"По состоянию на 1 сентября 2020 года объем международных резервов покрывал 4,8 месяца будущего импорта", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Нацбанке, этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Согласно данным, размещенным на сайте регулятора, его чистые международные резервы, которые рассчитываются как превышение золотовалютных резервов над обязательствами центробанка в инвалюте, по итогам августа увеличились на $339,31 млн — до $17,813 млрд после сокращения в июле на $21,27 млн.

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В целом за 8 месяцев 2020 года чистые международные резервы НБУ выросли на 12,9% или на $2,029 млрд.

Напомним, по итогам первого полугодия консолидированная прибыль Нацбанка составила почти 80 млрд грн, что в 12,5 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года (6,4 млрд грн).

Как сообщалось, в июле сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривне на 85,88 млрд грн и в долларах на 0,04 млрд. Таким образом, по состоянию на 1 августа госдолг составил $85,05 млрд или 2,355 трлн грн.