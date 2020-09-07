Гривня колеблется из-за новостей о закладываемом в госбюджет курсе 29 грн/доллар

Снижение курса гривни в первую неделю сентября наблюдалось по всему спектру рынка. Общий недельный прирост составил порядка 25 копеек. В частности, наличная гривня просела в цене на 30 копеек, добравшись до отметки в 27,80 грн/доллар.

"На открытии торгов в понедельник гривня удерживает свои позиции и торгуется нейтрально. До максимумов текущего года гривне осталось всего 15 копеек. Учитывая отсутствие новостей на рынке, пройти эту отметку будет сложно. В то же время, если мы сможем пройти этот уровень и вырасти выше 28,00 грн/доллар, на рынке может начаться небольшой ажиотаж, что может вывести котировки до 28,50 грн/доллар. В паре с евро у гривни аналогичные позиции. Национальная валюта сохраняет потенциал снижения до 33,00 гривен за евро", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Отметим, в понедельник, 7 сентября, по сравнению с пятницей, 4 сентября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 4 копейки — с 27,6908 грн/доллар до 27,7325 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 7 сентября:

✅ 1 доллар США — 27,7325 грн;

✅ 1 евро — 32,8589 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,4452 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,801 грн.

На межбанковском валютном рынке в понедельник, 7 сентября, курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению с последним днем прошлой недели, вырос в покупке на 4 копейки, в продаже — на 2 копейки. В пятницу межбанк закрылся курсом 27,73/27,76 грн за доллар. Сегодня открылся на уровне 27,77/27,80 грн/доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 13 копеек, в продаже — на 14 копеек. 7 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 32,84/32,88 грн за евро. 4 сентября межбанк закрылся курсом 32,71/32,74 грн за евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 27,60-27,95 грн/доллар, по евро — 32,56-33,00 грн / евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 27,66 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,70 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу 27,67 грн/доллар, продавали по курсу 27,70 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подешевел на 1 копейку, в продаже — курс не изменился.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,60/32,67 грн/евро. В пятницу утром евро покупали дешевле на 2 копеек, продавали дороже на 1 копейку. Курс был 32,58/32,68 грн/евро.

"Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что правительство Украины закладывает в проект государственного бюджета на 2021 год рост ВВП на уровне 4,7%, около 6% дефицит бюджета и курс доллара 29 гривен за доллар. Закладываемый в бюджет курс немного оптимистичнее, чем предполагался в этом году — 29,5 гривен за доллар, но все же существенно ниже текущих уровней", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Еще одним фактором влияния на курс аналитик называет новости о том, что программа портфельных государственных гарантий в Украине в будущем году должна быть расширена с 5 до 10 млрд гривен (со 180 до 360 млн долларов).

По прогнозам Шевчишина, вероятно, в ближайшее время гривня продолжит откатываться в диапазон 27,7-27,8 гривен за доллар, где будет находиться до размещения ОВГЗ 8 сентября.