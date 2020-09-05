"Мы можем многое себе позволить": главные тезисы премьера Шмыгаля на встрече с бизнесом

В бюджет-2021 заложат 4,7% рост ВВП.

Об этом в ходе форума МСП: Перезавантаження 2020 в Unit.City рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При этом, дефицит бюджета закладывают 6%, а курс доллара — 29 гривен.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Еще восемь тезисов от правительства бизнесу — в материале Delo.ua.

О потенциале

По словам премьер-министра, Украина состоит в пуле стран, которые будут производить вакцину, как только она будет изобретена: наша фармакологическая отрасль готова к этому. Также потенциальными отраслями для развития Денис Шмыгаль считает сельхозпереработку и IT, для последней отрасли государство создало цифровую платформу "Дия.Сити", как заявляется, "виртуальную свободную экономическую зону".

О кредитовании

Во время выступления премьер напомнил, что учетная ставка НБУ снижена с 11 до 6% и на рынке появилась ипотека за 9,99%. В целом же, в планах, выдавать кредиты под 7%. Деньги на это возьмут из денег, полученных за покупку гособлигаций. В следующем городу государство обещает госгарантии, которые помогут малому и среднему бизнесу получать кредиты.

Об особенностях

"Мы можем многое себе позволить, потому что Украина — особенная", — сказал Денис Шмыгаль, объясняя, как именно страна должна достичь рывка, который позволит на два шага опередить остальной мир, пользуясь в том числе и возможностями, которые предоставляет кризис. При этом сказал, что нужно торопиться, пока не закрылось окно возможностей.

О клубе

Премьер-министр рассказал, что в мире существует клуб министров обороны, который занимается договоренностями в космической и авиационной сфере. Украина не была его членом, но, по словам Шмыгаля, "мы восстановили этот диалог и договорились, что сможем получить 1-2 млрд долларов контрактов — для крупного производства".

О туризме

Отдельно премьер остановился на внутреннем туризме. Напомнил, что украинцы вывозили зарубеж около 5 млрд грн. Но пандемия и всплеск внутреннего туризма выявил множество проблем: оказывается, в Украине не хватает гостиниц и туристической инфраструктуры в целом, чтобы поддержать критический поток. "Возможности есть, они не взялись ниоткуда, были всегда, нужно просто это все создать, и кризис дает возможность сосредоточиться на этом вопросе", — считает Шмыгаль.

О продуктах питания

Сельхозпереработка поможет Украине зарабатывать больше на поставках в Европу, создавая дополнительную стоимость. Но и сырье сейчас в цене. Коронакризис показал, что цены на продукты питания не упали. По словам Дениса Шмыгаля, некоторые страны ЕС уже пришли в Украину и попросили "зафиксировать за ними 3% от урожая".

О преступлениях против Украины

"Жаль, у меня отобрали мобильный телефон, потому что там я собираю список — коллекцию преступлений против Украины", — сказал премьер.

Среди этих преступлений — отсутствие концессионных автобанов и проблемы с дорогами в очень крупной стране. Полное отсутствие стратегии утилизации мусора. Современная пенсионная система, которую, считает Шмыгаль, следует поменять на накопительную. И отсутствие фондового рынка в стране, который премьер оценил в 8 и выше миллиардов долларов.

О возобновляемой энергетике

Стратегически, уверен премьер-министр, стратегия любой страны заключается в том, чтобы получать энергию из чистых источников. Однако нужно понимать, какую цену мы за это платим. При этом, реальные планы по строительству солнечных станций превышают необходимые показатели в два раза. А вот ветростанций не хватает, говорит Денис Шмыгаль. При этом, он заявил, что государство готово к вводу новых мощностей ВИЭ, но при условии аукционов, где конкуренция позволит сделать цену за киловатт энергии "вменяемой, даже дешевой".



Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua



