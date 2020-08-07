В июле увеличились международные резервы Украины

Размер международных резервов Украины в течение июля 2020 года вырос на 1% или на $287,24 млн.

По состоянию на 1 августа размер резервов составил $28,8 млрд, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен, прежде всего, успешным размещением правительством еврооблигаций", — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала 2020 года размер международных резервов Украины вырос на $3,5 млрд или на 13,8%.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов разместило выпуск евробондов на $2 млрд с погашением в 2033 году с доходностью 7,25% годовых.

Также сообщалось, что Минфин выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму $806 млн и заплатит за них $846 млн.

Напомним, в июле НБУ улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины.

По состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины превысили $28,5 млрд (в эквиваленте), что было на 12,4% больше, чем месяцем ранее.