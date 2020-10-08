Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 8,7%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2020 года, по предварительным данным, составили $26 млрд 525,7 млн (в эквиваленте).

Это — на 8,7%, или $2,523 млрд меньше, чем на начало сентября, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным НБУ, основными причинами значительного снижения резервов стали выплаты по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на $2 млрд 664,8 млн, а также интервенции регулятора в поддержку гривни — $231,5 млн.

При этом в сообщении уточняется, что $2 млрд 211,7 млн были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, $417,4 млн — на выполнение обязательств перед МВФ, но в то же время валютные поступления в пользу правительства составляли $445 млн, в том числе $111,9 млн — от размещения ОВГЗ.

По интервенциям Нацбанк указал, что в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности, активизировавшиеся импортеры и компании покупали валюту для выплат по внешним долгам.

Еще одной причиной сокращения резервов центробанк указал переоценку финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) на $105,7 млн.

Читайте также: В июле увеличились международные резервы Украины

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", — заверил регулятор.

Также НБУ уточнил, что чистые международные резервы Украины в сентябре сократились на $2,017 млрд, или на 11,3% — до $15,796 млрд.

Напомним, на начало 2020 года международные резервы Украины составляли $25,302 млрд, а чистые резервы — $15,785 млрд.

Как сообщалось, в августе 2020 года Украина нарастила международные резервы на 1% — до $29,049 млрд.