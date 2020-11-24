Минфин продал ОВГЗ на 11,6 млрд грн

Министерство финансов по результатам аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа 24 ноября привлекло в госбюджет 11,6 млрд грн. Об этом говорится в результатах размещения облигаций, опубликованных на сайте ведомства.

В частности, размещены гривневые облигации на 140 дней по ставке 10% на сумму 6,96 млрд грн, а также доразместили облигации на 189 дней под 10,25% на 3,36 млрд грн, на 336 дней под 10,8% на 521,9 млн грн, на 812 дней под 11,4% на 408,6 млн грн и на 1274 дня под 11,7% на сумму 192,5 млн грн.

Кроме того, проданы ОВГЗ, номинированные в евро со сроком обращения 344 дня и доходностью 2,45%, на сумму 157,7 млн грн в эквиваленте.

Напомним, на предыдущем аукционе 17 ноября Минфин продал ОВГЗ на 2,5 млрд грн.

Отметим также, что месяц назад ведомство для сохранения процентных ставок ОВГЗ на прежнем уровне отклонило большую часть заявок на покупку.

Тем временем за октябрь международные резервы Украины сократились на 1,5% из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций Нацбанком для сглаживания курсовых колебаний.