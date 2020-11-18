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40 минут назад

Минфин за счет продажи ОВГЗ пополнил госбюджет на 2,5 млрд грн

Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один — в иностранной

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

17 ноября Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,5 млрд грн. Об этом в соцсети Facebook информирует пресс-служба Министерства финансов.

По данным Минфина, на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один — в иностранной.

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Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 1 год и 3 года, а в долларах США — 1,2 года.

От размещения гривневых 1-летних ценных бумаг в госбюджет было привлечено 298,6 млн грн, а от 3-летних — 75,3 млн грн.

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Средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ составила 10,5%, в то время как 3-летних — 11,1%.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $ 76 млн.

Средневзвешенная ставка доходности составила 3,77%. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено 2 509 млн грн.

Как сообщалось ранее, по результатам аукциона Министерства финансов, который состоялся 27 октября, для сохранения процентных ставок ОВГЗ на прежнем уровне, большая часть спроса была отклонена.

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