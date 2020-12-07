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Валюта 20 минут назад

На валютном рынке запахло новогодними мандаринами. Спрос на валюту падает

За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8%

Фото: пресс-центр НБУ Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

С прошлого понедельника, 30 ноября, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,47 до 28,29 грн/доллар (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,50/28,51 до 28,26/28,28 грн/доллар (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,39/28,60 до 28,23/28,44 грн/доллар (-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

В понедельник, 7 декабря, rурс гривны держится на уровне 28,27 гривен за доллар на фоне пассивности покупателей — нерезидентов и импортеров.

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"Рынок готовится к новогоднему периоду и уже снижает активность. Участники рынка переваривают новый утвержденный Кабинетом министров Украины проект госбюджета на 2021 год, в котором удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Негативом для рынка и гривны, по мнению Шевчишина, выступает старт китайскими инвесторами ПАО "Мотор Сич" международного арбитража с целью взыскания с государства Украина 3,5 млрд долларов, поскольку инвесторы квалифицируют действия украинской власти, как экспроприацию их инвестиций в это предприятие. Доарбитражного урегулирования достичь не удалось.

"Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит свою стабильность и будет двигаться в диапазоне 28,25-28,35 гривен за доллар", — прогнозирует руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

Незначительный рост курса гривни на ближайшие дни прогнозирует  старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн/доллар", — говорит он в комментарии Delo.ua.

7 декабря по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, 4 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 1 копейку — с 28,3038 грн/доллар до 28,2913 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 7 декабря:

✅ 1 доллар США —  28,2913 грн;

✅ 1 евро — 34,3895 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,7737 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 38,0886 грн.

На межбанковском валютном рынке 7 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей, в покупке и в продаже вырос на 3 копейки. 4 декабря торги закрылись на уровне 28,24/28,26 грн/доллар, в понедельник открылись курсом — 28,27/28,29 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 8 копейки, в продаже — на 7 копеек. 7 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,25/34,28 грн за евро. 4 декабря закрылись на уровне 34,33/34,35 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,18-28,37 грн/доллар, по евро — 34,15-34,55 грн/евро.

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На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,36 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,42 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу — 28,35/28,43 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара вырос на 1 копейку.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,25/34,35 грн/евро. По сравнению с пятницей курс евро в покупке вырос на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 4 декабря утром евро торговался в диапазоне 34,24/34,37 грн/евро.

 

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