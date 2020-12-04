Гривня на межбанке укрепляется, но НБУ не покупает подешевевший доллар

Котировки межбанка по доллару проседают уже второй день подряд, однако НБУ выкупать дешевую валюту не спешит. К слову, на торги регулятор не выходит уже две недели.

Участники торгов предполагают, что основная часть долларов, которые и "делают погоду" на межбанке — деньги Нафтогаза, который в дальнейшем должен перечислить полученные за них гривни в госбюджет.

Дальнейшее движение валютного рынка, по мнению аналитиков ГК Forex Club, будет зависеть от того, на каких уровнях гривня подойдет к моменту введения жесткого карантина, и в каком формате будет проходить карантин. "Поскольку такой сценарий приведет к падению деловой активности, вероятно, рынок в этот период перейдет в узкий торговый диапазон, спреды разъедутся и активность будет минимальной", — отмечают они.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин говорит, что если в стране будет реализован сценарий жесткого карантина, то до его завершения гривня стабилизируется в диапазоне 28,25-28,75 гривен за доллар США. Однако по мере выхода из карантина давление на гривну будет увеличиваться.

В этом контексте аналитики ГК Forex Club отмечают, что Украина входит в декабрь с рекордными уровнями заболеваний, госпитализаций и смертей от Covid-19. Правительство активно готовится к жесткому варианту карантина, который может продлиться 3-4 недели. В ожидании этого события импортеры значительно сократили деловую активность. Давление на валютном рынке формируется со стороны нерезидентов, которые выводят инвестиции из страны, а также спекулянтами.

"Негативным фактором для рынка остается финансирование дефицита бюджета на 2020 год, которое может формироваться за счет скрытой эмиссии (через механизмы рефинансирования и ОВГЗ). Однако резкого выхода ликвидности на рынки, что могло бы усилить давление на гривну, не произойдет. Скорее всего, проникновение средств в экономику будет медленным, а учитывая слабую деловую активность, такая эмиссия не станет драйвером девальвации, по крайней мере в текущем году", — говорят в ГК Forex Club.

В случае усиления негативных экономических и политических факторов курс гривни, по мнению аналитиков ГК Forex Club, может ослабнуть до 29,5 гривен за доллар США.

Тем временем, 4 декабря по сравнению со вчерашним днем, 3 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 13 копеек — с 28,4367 грн/доллар до 28,3038 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 4 декабря:

✅ 1 доллар США — 28,3038 грн;

✅ 1 евро — 34,4047 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,7663 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 38,0913 грн.

На межбанковском валютном рынке 4 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом, в покупке снизился на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 3 декабря торги закрылись на уровне 28,25/28,28 грн/доллар, в пятницу открылись курсом — 28,24/28,26 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 4 копейки, в продаже — на 5 копеек. 4 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,31/34,33 грн за евро. 3 декабря закрылись на уровне 34,35/34,38 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,18-28,37 грн/доллар, по евро — 34,15-34,55 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 28,35 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,43 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу — 28,38/28,49 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки, в продаже — на 6 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,24/34,37 грн/евро. По сравнению с четвергом курс евро в покупке вырос на 14 копеек, в продаже — на 7 копеек. 3 декабря утром евро торговался в диапазоне 34,10/34,30 грн/евро.