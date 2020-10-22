Полиция приехала арестовывать машину активиста "Демсокиры" за акцию в поддержку Риффа

К главе Киевской ячейки партии "Демократична Сокира" Олегу Сабадашу нагрянула полиция чтобы арестовать его машину за то, что она является вещдоком.

Об этом сообщил один из сооснователей партии Юрий Гудыменко у себя в facebook.

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"К главе киевской ячейки "Демсокири", кандидата в депутати Олега Сабадаша на работу приехали сотрудники полиции арестовывать машину Олеа, которая вчера была запаркована под зданием суда по Риффу (речь идет об Андрее Антоненко, подозреваемом в деле Шеремета — Delo.ua) Причина: машина является вещественным доказательством в деле о препятствовании деятельности суда, которое открыто по факту вчерашних событий", — написал Гудыменко и призвал активистов "подтягиваться" на место проишествия.

Сам Олег Сабадаш тоже подтвердил это у себя на странице в соцсети.

"Наша милиция нас бережет, бесплатно катает, бесплатно стрижет © Задержание особо опасного в действии. План перехват, все дела.

Я популярен. Кто сильно обиделся за вчерашнюю акцию под Шевченковский судом", — написал Сабодаш.

Шевченковский райсуд Киева в среду, 21 октября, еще на два месяца оставил под стражей Андрея "Риффмастера" Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В отношении других подозреваемых Яны Дугарь и Юлии Кузьменко суд также продлил им меры пресечения — круглосуточный домашний арест для Кузьменко и личное обязательство для Дугарь.

Выезд с территории Шевченковского районного суда перекрыла группа активистов, которые поддерживают Антоненко. Они закрыли ворота на территорию и перекрыли одним из авто выезд. Участники акции на улице слушали решение суда, которым Антоненко оставили под стражей. И когда с территории суда попыталась выехать полицейская машина — начались столкновения.

Силовики попытались разблокировать выезд, участники акции оказывали сопротивление и применяли петарды и дымовые шашки.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

В декабре 2019 года по подозрению в убийстве задержали Антоненко, Кузьменко и их предполагаемую сообщницу Дугарь. Первых двух отправили в СИЗО, а Дугарь — под домашний арест.

22 мая 2020 года полиция завершила расследование в отношении подозреваемых, однако так и не установила пока заказчиков. Дело передали в Шевченковский райсуд Киева, где решили рассматривать его

25 мая с Дугарь сняли домашний арест. В свою очередь, 11 августа содержание СИЗО для Кузьменко заменили на домашний арест.

25 августа суд решил, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября суд перешел к рассмотрению дела по сути, присяжные приняли присягу.