Дело Шеремета: Антоненко снова оставили под арестом на 2 месяца. Под судом начались стычки

Шевченковский райсуд Киева еще на два месяца оставил под стражей Андрея "Риффмастера" Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В отношении других подозреваемых Яны Дугарь и Юлии Кузьменко суд также продлил им меры пресечения — круглосуточный домашний арсет для Кузьменко и личные обязательства для Дугарь.

Тем временем, как сообщают СМИ, выезд с территории Шевченковского районного суда перекрыла группа активистов, которые поддерживают Антоненко. Они закрыли ворота на территорию и перекрыли одним из авто выезд. Участники акции на улице слушали решение суда, которым Антоненко оставили под стражей. И когда с территории суда попыталась выехать полицейская машина — начались столкновения.

Силовики попытались разблокировать выезд, участники акции оказывали сопротивление и применяли петарды и дымовые шашки.

Суд в среду, 21 октября, продолжил рассмотрение дела по сути. На заседание пустили только операторов и фотографов, а журналистов разместили в отдельном помещении, организовав трансляцию.

На заседании суд присяжных продолжил заслушивать вступительные выступления участников процесса. Антоненко снова заявил, что не имеет никакого отношения к инкриминируемому преступлению, указав на фальсификации со стороны обвинения. Дугарь призвала суд к справедливости и неангажированному рассмотрению дела. Выступили и адвокаты подсудимых, подчеркивая отсутствие доказательств их вины.

Также суд определился с порядком исследования доказательств: исследовать письменные материалы обвинения и защиты, определиться с экспертами, которые будут допрошены, затем допросить свидетелей обвинения и защиты, список которых будет уточнён, после чего допросить потерпевших и самих обвиняемых.

Суд также установил отсутствие оснований для удовлетворения ходатайства защиты о допросе в рамках этого дела президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко, равно как и бывших генеральных прокуроров Юрия Луценко и Руслана Рябошапки.

С допросом представителей полиции и понятых суд определится после исследования письменных материалов.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

В декабре 2019 года по подозрению в убийстве задержали Антоненко, Кузьменко и их предполагаемую сообщницу Дугарь. Первых двух отправили в СИЗО, а Дугарь — под домашний арест.

22 мая 2020 года полиция завершила расследование в отношении подозреваемых, однако так и не установила пока заказчиков. Дело передали в Шевченковский райсуд Киева, где решили рассматривать его

25 мая с Дугарь сняли домашний арест. В свою очередь, 11 августа содержание СИЗО для Кузьменко заменили на домашний арест.

25 августа суд решил, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября суд перешел к рассмотрению дела по сути, присяжные приняли присягу.